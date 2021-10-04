بن باحمد يستقبل وفدا من العمادة الوطنية للصيادلة

إستقبل اليوم الإثنين وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد. وفدا من العمادة الوطنية للصيادلة يرأسه متيوي نور الدين رئيس العمادة.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصص اللقاء لمتابعة ودعم التنسيق بين الهيئتين. معربا عن أمله في رؤية مختلف الأطراف تأسس لأجندة عمل متواصلة. من أجل إستمرارية التشاور عبر طرح الآراء حول النصوص التنظيمية. لاسيما فيما يتعلق بالمسؤولية الصيدلانية الخاصة بالمدراء التقنيين ومساعدي المدراء التقنيين، وبشكل خاص في مجال إنتاج وتوزيع المواد الصيدلانية.

من جهته حثّ الوزير العمادة الوطنية للصيادلة على الإندماج في النهج المعتمد من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية. عبر تسهيل والمرافقة الإدارية لإجراءات تسجيل وتحرير القرارات.

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