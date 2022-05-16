بن باحمد يشارك في أشغال الطاولة المستديرة حول مستقبل الصّحة والمرونة الاقتصادية بداكار

شارك وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، اليوم الإثنين، في أشغال الطاولة المستديرة حول “مستقبل الصّحة والمرونة الاقتصادية” بداكار السنغالية.

وذلك بدعوة من الأمينة التنفيذية للّجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتّحدة من خلال ثلاثة محاور، وهي الاستثمار في قطاع الصّحة لصالح التنمية الاقتصادية.

بالإضافة الى مقاربة مبتكرة للتمويل الصحي أثناء الجائحة وتدابير تحفيزية لتصنيع الصحة.

وعرض الوزير أثناء أشغال الطاولة المستديرة التجربة الجزائرية، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبر استحداث وزارة مخصّصة للصناعة الصيدلانية.

والتي تمّ من خلالها وضع كل الأطر التشريعية والتنظيمية اللاّزمة لتأطير القطاع بإنشاء الهياكل والأدوات الضرورية.

هذا وعرفت الصناعة الصيدلانية الوطنية قفزة نوعية بأزيد من 30٪ خلال السنتين الماضيتين، من خلال الانتقال من نسبة 52٪ تغطية للاحتياجات في عام 2019 إلى 70٪ في عام 2022.

كما يوجد في الجزائر اليوم حوالي 196 وحدة إنتاج صيدلانية ، ويتطلّع القطاع إلى رؤية هذا النسيج ينمو ويتوسع في إطار الاندماج والتكامل شبه الإقليمي والقاري.

وخلال هذه الطاولة المستديرة، دعا الوزير إلى اتّباع مقاربة توافقية وقارية بين مختلف الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي، القادرة على تطوير الصناعة القارية.

وذلك عبر انتهاج عدد من الخطوات على سبيل المثال، إنشاء أقطاب صناعية إقليمية متخصّصة حسب مجموعة المنتجات لتحسين استغلال النسيج الصناعي الأفريقي.

والتطوير المشترك للأدوية بين مختلف المنتجين، بشكل خاص الأدوية الموجّهة لعلاج الأمراض التي تصيب قارتنا.

وزبالنسبة للجزائر،فإنّ إعطاء الأولوية للإنتاج الإفريقي لتغطية احتياجات أسواق الأدوية القارية أمر ضروري، من خلال رفع الحواجز أمام تصدير المواد الصيدلانية.

ومن خلال تحفيز المنظّمات الدولية التي تمنح تبرعات لأفريقيا، على شرائها من داخل القارة كلما سمح الأمر بذلك.

كما يجب اعتبارإفريقيا ككيانا شاملا، فالجزائر كانت من بين الدول الأولى التي وقّعت وصدّقت على معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية، بل وترشحت لاستضافة مقرها ، ننتظر من الوكالة تنمية الصناعة الصيدلانية القارية وتعزيز التعاون والتبادل الصيدلاني الافريقي.

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