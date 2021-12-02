بن براهم حكما لقمة الجولة السادسة بين شباب بلوزداد والنصرية

عينت لجنة التحكيم، الحكم بن براهم، لإدارة قمة مباريات الجولة السادسة للبطولة المحترفة، والتي ستجمع شباب بلوزداد، بنصر حسين داي.

وسيدير الحكم بن براهم، هذه المباراة بمساعدة كل من براهيم، كمساعد أول، وبوفاسة، مساعد حكم ثاني، بالإضافة لتيزيزوا كحكم رابع.

وتعد هذه المباراة المقررة بملعب “20 أوت”، داربي عاصمي خالص بين الجارين، شباب بلوزداد، ونصر حسين داي.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة من البطولة المحترفة كاملة على النحو التالي: