بن بوزيد:أكثر من 30 حالة تعافت من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة والسكان، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم بتيبازة، أن أكثر من ثلاثين حالة تعافت من إجمالي 72 حالة مؤكدة.

وقال الوزير أن معدل 80 بالمائة يخرجون من دائرة الخطر بعد آيام من الحجر بفضل مناعة ومقاومة الجسم للفيروس فيما يسجل 15 بالمائة حالات مستعصية نوعا ما وأقل خطورة من 5 بالمائة مائة التي تستدعي الإنعاش والمساعدة على التنفس.

مستشفيات مرجعية للانعاش خاصة بالحالات المعقدة

أعلن الوزير عن التحضير لمستشفيات مرجعية للانعاش خاصة بالحالات المعقدة في حال تسجيله

وابرز الوزير ان هذه الحالات لا تفوق نسبة الـ 5 بالمائة في كل الاحوال من الحالات المسجلة.

وأوضح الوزير أنه عملا بقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية لتحضير مستشفيات مرجعية للانعاش خاصة بالتكفل بالحالات المعقدة تم اليوم الوقوف على مدى جاهزية المستشفى المرجعي بتيبازة الذي تعززت قدراته من 8 الى 35 سرير إنعاش الى جانب مستشفى مرجعي اخر بطاقة 70 سرير انعاش بولاية البليدة على أن يتواصل التحضير بباقي مناطق الوطن لنفس المستشفيات.

أكد الوزير أن الوضع متحكم فيه والجزائر لم تبلغ بعد درجة الخطورة، مثلما هو حاصل اليوم ببعض البلدان الأوروبية بفضل الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها الحكومة.

وقال أن الجزائر تتوفر على كامل الإمكانيات التكفل بالحالات المعقدة التي تصل حد الانعاش حيث تتوفر على 2500 جهاز تنفس اصطناعي، أي ما يعادل 2699 سرير إنعاش و2500 جهاز آخر للتخذير والتنفس الاصطناعي إلى جانب 220 عيادة خاصة تتوفر على معدل 3 الى 4 أسرة انعاش، أي أن قدرات الجزائر تقدر بقرابة 6000 سرير إنعاش.

معلومات مغلوطة تتداولها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

وشدد في هذا السياق على ضرورة عدم الخلط بين الطاقة النظرية لمصالح الانعاش الموزعة على التراب الوطني في الظروف العادية والمقدرة ب400 سرير وإمكانية رفع تلك القدرات إلى 6000 سرير إنعاش، مثلما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام وهي معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، يقول الوزير.

وأبرز الوزير أن الأمر يتعلق أساسا بالتجهيزات وليس بعدد الاسرة، إذ تتوفر الجزائر على العدد اللازم من تجهيزات التنفس الاصطناعي وغازات التنفس ما يسمح لها برفع قدراتها.