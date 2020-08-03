بن بوزيد:”اجتمعنا مع مسؤولي المخبر الروسي “فايزر” ولدينا اتصالات بمخابر صينية ومخبر جامعة أوكسفورد”

قال وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، إن وصول اللقاح إلى مرحلته النهائية يتم عبر طلب شهادة التسويق، ومخبر “غاماليا” الروسي دخل هذه المرحلة، أين تم تجريب اللقاح على مئات الآلاف من المتطوعين.

وأكد بن بوزيد بأن هناك مخابر أخرى متقدمة في مجال اكتشاف اللقاح، أغلبها من الصين، وهي “سيدو فارم” المستقرين في “بكين” و”ووهان” واللذين دخلا إلى المرحلة الثالثة من إنتاج اللقاح.

إضافة إلى مخبر “سينوفاك” و”كانسيلو بيولوجيك” اللذين تقدما أيضا في مجال اكتشاف اللقاح وتجريبه.

وأوضح بن بوزيد بأن المخبر الروسي “فايزر” اتصل بالوزارة، أين كان لنا اجتماع بممثليه ومسؤوليه عبر المجلس العلمي الذي أسّسه رئيس الجمهورية وقدّموا لنا نتائج بحثهم كما لنا علاقة وطيدة بهم.

مشيرا إلى أنه جرى اجتماع واتصال آخر مع مركز جامعة “أوكسفورد” المسمى “أسترا زينيكا”، وهو مخبر إنجليزي سويدي، أين قدّم لنا ممثلوه نتائج تقدم بحوثهم في مجال توفير لقاح “كورونا”.