بن بوزيد: أتعهد بإعادة النظر في المنظومة الصحية بشكل جذري

دعا وزير الصحة أعضاء النقابة الوطنية للشبه الطبي إلى رفع مطالبهم للوزارة الوصية. والتي ستقوم بدراستها وعرضها على الحكومة للفصل فيها.

وتعهد الوزير بإعادة النظر في المنظومة الصحية بشكل جذري يخدم الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال القطاع.

استقبل وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، مساء الأربعاء أعضاء النقابة الجزائرية للشبه الطبي (SAP) برئاسة غاشي الوناس.

وحسب بيان وزارة الصحة، يدخل اللقاء في إطار سلسلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين التي شرعت فيها وزارة الصحة. بناء على تعليمات وأوامر أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بالنظر إلى الأهمية التي يوليها لقطاع الصحة من خلال إعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي لعمال قطاع الصحة.

اللقاء عقد في جو من الثقة والهدوء وكان فرصة لوزير الصحة لتجديد شكره لمهنيي الصحة من أطباء وممرضين وعمال. على المجهودات المبذولة من طرفهم لمجابهة فيروس كوفيد-19. كل حسب المهام المنوطة به، مجددا دعمه المطلق للأطقم شبه الطبية.

من جهته، رحب رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي بفتح أبواب الحوار مع الوصاية للنظر في المطالب المطروحة. مؤكدا على الدور النوعي الذي تلعبه الأطقم شبه الطبية. خاصة في فترة الأزمات. على غرار جائحة كوفيد-19.

وأبدى غاشي الاستعداد الكامل لهذه الفئة لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الفيروس والتي ستنطلق في 4سبتمبر 2021.