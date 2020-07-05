بن بوزيد: إعادة فرض الحجر الصحي لن يكون إلا في حالة الضرورة القصوى

كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أنه يستبعد حاليا إمكانية فرض الحجر الصحي من جديد في الوقت الراهن على الولايات التي تعرف تفشيا كبيرا لكوفيد-19.

وأكد الوزير خلال زيارته أمس إلى ولاية عين الدفلى، أنه لن يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا في حالة الضرورة القصوى، مؤكدا أنه يفضل الشق التحسيسي في التصدي لتفشي الجائحة.

واستطرد بن بوزيد قائلا “قبل التفكير في امكانية فرض الحجر الصحي من جديد بالنسبة للولايات التي تشهد ارتفاع في الحالات المؤكدة بكوفيد-19، نفضل التحسيس والدعم و التنقل والمساعدة والنظر في طريقة وقف استفحال الوباء.

وأعتبر الوزير أن اللجوء إلى إعادة فرض الحجر الصحي سيتسبب في معاناة إضافية للساكنة، معتبرا أن فرض الحجر ثم رفعه وإعادة فرضه قد يكون مسعى مرادفا للفشل.

وأشار الوزير إلى أنه بالرغم من نقص الأقنعة الواقية فالعديد من الأشخاص يلجأون الى استخدام هاته الوسيلة بالنطر الى دورها المؤكد في تقليص العدوى بكوفيد-19.