بن بوزيد.. اعتماد برتوكول علاجي جديد موحد ضد المتحور “دلتا”

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، عن إعتماد بروتوكول علاجي جديد موحد بالجزائر للتكيف مع متحور دلتا لفيروس كوفيد-19.

أضاف الوزير في رده على سؤال “لوأج” على هامش حملة التلقيح المنظمة من طرف وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، قائلا : “لدينا برتوكول علاجي معدل كليا. ولدينا تعليمات بتوجيه تعليمة الى زملائنا في كافة مؤسسات الصحة لاعتماد نفس البرتوكول العلاجي الى جانب توجيهات أخرى تخص عملية التلقيح. مضيفا أنه يوجد برتوكول علاجي معدل وضع للتكيف مع الحالة الوبائية الحالية والتي سيشرع في تطبيقه عبر كافة مستشفيات التراب الوطني

كما أوضح بن بوزيد، أن التعليمة المرتقبة ستتضمن عدم الزامية إجراء تحاليل الكشف عن الكوفيد-19 “بي سي آر” قبل تلقي التلقيح. كونها غير ضرورية”. علما بأن هذا الاجراء الالزامي معمول به في بعض الولايات، على حد تعبيره.

وكشف أيضا، أن الأكسجين متوفر بكميات كافية. وأن مؤشرات أمس الأحد تشير الى تراجع الطلب عليه. مضيفا أن العديد من الحالات المصابة بالمتحور “دلتا” تصل المستشفيات في حالة متقدمة يتعذر فيها استقبال جسمهم للأكسجين حتى لو وضعت لهم أجهزة التنفس. جراء تضرر الرئتين الكلي. وهو ما يضع الجهات الصحية في خيار توفير هذه المادة للحالات التي تكون قابلة للتعافي. مؤكدا أن “الوفيات الحالية تعود لشراسة الفيروس الذي يجب الحذر منه. وليس لنقص الأكسجين كما يشاع، الأكسجين متوفر ويساعد بعض الحالات لكنه ليس الحل الوحيد لجميع المصابين