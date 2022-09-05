بن بوزيد: الجزائر حققت تقدما كبيرا في صحة الأم و الطفل

أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الاثنين، أن الجزائر حققت تقدما كبيرا في صحة الأم والطفل.

وفي هذا السياق قال الوزير خلال اشرافه على افتتاح فعاليات االاحتفاء باليوم العربي للصحة الذي جاء تحت شعار “صحة الام والطفل من اجل الوصول الشامل والجيد” أن صحة الام والطفل في الجزائر تعد من الاولويات بحيث استفادت من العديد من الاستثمارات كبناء هياكل متحصصة، كما سطرت عدة برامج ومخططات سمحت بالجزائر في تحقيق تقدم كبير في صحة الام والطفل.

بالمقابل ذكّر بن بوزيد أن 95 بالمائة من النساء اللواتي انجبن مواليد احياء مابين عامي 2018-2019 اجرين على الاقل استشارة طبية واحدة قبل الولادة.

كما انخفض معدل وفيات الامومة من 57.7 بالمائة وفاة لكل 100الف لكل ولادة حية عام 2016، الى 48.5 بالمائة وفاة لكل 100 ولادة حية عام 2019.

اما فيما يخض صحة الطفل فقد تراجع معدل وفيات الطفل دون السنة بما يقارب 4 نقاط، حيث انتقل من 2.3 بالمائة في سنة 2015 الى 8.9 بالمائة سنة 2020.

كما أشار إلى جهود قطاع الصحة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، والتي سمحت بتحسين صحة المواطنين والمواطنات وتوفير أحسن الخدمات الصحية من حيث الهياكل وموارد بشرية.

الى جانب ذالك أشار الوزير الى أن الاحتفال باليوم العربي للصحة من شأنه التسليط الضوء على مجالات لبذل المزيد من الجهود قصد تحسين المستوى الصحي للسكان.

كما أشار الوزير أن الدورة القادمة للوزراء العرب 2023 ستكون في الجزائر، بالاضافة الى إحتضان الجزائر خلال هذه السنة لمؤتمر دولي عربي حول لنزع و زرع الأعضاء.

كما جدد الاقتراح الذي تم عرضه خلال الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، شهر مارس الماضي حول انشاء منظمة عربية متخصصة في القضايا الصحية، تحمل إسم منظمة الصخة العربية والذي كان اقتراحا من طرف الامين العام لمنظمة العربية الصحة.

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