بن بوزيد: الدولة تخصص 500 مليون دج سنويا لإقتناء وسائل التنظيم العائلي

الوطني
  • -
  • 0
بن بوزيد: الدولة تخصص 500 مليون دج سنويا لإقتناء وسائل التنظيم العائلي
بقلم فوزية مسعدي

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، عن تخصيص الدولة الجزائرية لميزانية سنوية تقدر بـ 500 مليون دج من أجل إقتناء وسائل التنظيم العائلي.

وقال بن بوزيد، اليوم الثلاثاء خلال مداخلة له في المجلس الشعبي الوطني، أن “الدولة الجزائرية سخرت إمكانيات مادية وبرشرية جد هامة لقطاع الصحة”.

وأكد الوزير أن “الجزائر أحرزت تقدما ملحوظا في مجال التنظيم العائلي”.

وأشار في السياق ذاته أن “الدولة جندت ما يقارب 4500 مستخدم في القطاع من بينهم أطباء مختصين في طب التوليد والقابلات لتقديم الخدمات اللازمة في 1372 قاعة علاج و279 مركز”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=783376

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com