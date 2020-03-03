بن بوزيد: الدولة تخصص 500 مليون دج سنويا لإقتناء وسائل التنظيم العائلي

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، عن تخصيص الدولة الجزائرية لميزانية سنوية تقدر بـ 500 مليون دج من أجل إقتناء وسائل التنظيم العائلي.

وقال بن بوزيد، اليوم الثلاثاء خلال مداخلة له في المجلس الشعبي الوطني، أن “الدولة الجزائرية سخرت إمكانيات مادية وبرشرية جد هامة لقطاع الصحة”.

وأكد الوزير أن “الجزائر أحرزت تقدما ملحوظا في مجال التنظيم العائلي”.

وأشار في السياق ذاته أن “الدولة جندت ما يقارب 4500 مستخدم في القطاع من بينهم أطباء مختصين في طب التوليد والقابلات لتقديم الخدمات اللازمة في 1372 قاعة علاج و279 مركز”.