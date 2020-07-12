قال وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن بعض المستشفيات لم تستغل كل الأسرة النتواجدة بها وهذا غير معقول.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تعمل منذ 4 أشهر غير ان الفيروس يتغير ونحن نعمل على الحد من انتشاره، مضيفا أنه ما يحدث عندنا في الجزائر من خلال ارتفاع عدد الإصابات يحدث في دول أخرى وهذا أمر عادي.
بن بوزيد: الفيروس يتغير.. ونحن نعمل على الحد من انتشاره
قال وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، أن بعض المستشفيات لم تستغل كل الأسرة النتواجدة بها وهذا غير معقول.
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