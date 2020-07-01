بن بوزيد: الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية ستساهم في تطوير القطاع الصيدلاني

قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن مهمة الوزارة تكمن في توفير علاج أفضل للمواطنين.

وأضاف الوزير اليوم الأربعاء خلال تدشين الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، أن الوكالة لها أهمية بالغة في المنظمة الصحية الحالية والمستقبلية من خلال تحسين ظروف الإستشفاء والعلاج.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع، أن الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية مهمتها تسجيل الأدوية واعتماد الاجهزة الطبية، والرقابة الصيدلانية على الأدوية، كما انها ستساهم في الحفاظ على الصحة العمومية وصحة المواطن.

واوضح الوزير أنه قد أسندت إلتزامات جديدة للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية من خلال تطوير رقمنة الأنشطة لإزالة القيود على المنتجات الصيدلانية، مضيفا أنها ستساهم في تطوير القطاع الإقتصادي الصيدلاني، حيث سيتم إعطاء الأولوية البالغة للإنتاج المحلي.