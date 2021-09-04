بن بوزيد: خطورة الفيروس واقعية والتلقيح أحسن وسيلة موجودة حاليا لمواجهته

أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن الحملة الوطنية للتلقيح التي ستنطلق اليوم السبت، تهدف إلى تلقيح أكبر عدد من المواطنين ما لا يقل عن 70 بالمئة، لحمايتهم من الفيروس الخبيث.

وقال الوزير خلال ندوة صحفية بمناسبة إنطلاق الأسبوع الوطني للتلقيح، أنه من خلال هذه الحملة، نسعى إلى تمكين المجتمع من إكتساب مناعة جماعية، من أجل العودة إلى الحياة العادية في أقرب الآجال.

وأضاف بن بوزيد، أنه بعد مرور 3 موجات من الوباء، وخاصة الأخيرة التي كانت خطيرة جدا، أصبحة خطورة الفيروس واقعية، والتلقيح هو أحسن وسيلة موجودة حاليا لمواجهته.

وتابع القول، أنه يستوجب على الجميع الأخذ بالأسباب للحفاظ على صحة المواطنين خاصة إذا أردنا إستباق أي موجة لاحقا والتي قد تكون أكثر خطورة من الموجة السابقة التي فقدنا من خلالها الكثر من الأرواح.

كما دعا وزير الصحة جميع المواطنين للتقدم إلى مراكز التلقيح عبر كل أحياء الوطن، لأخذ اللقاح.