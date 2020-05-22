بن بوزيد: عدد حالات الإصابة بالفيروس عالية ولهذا السبب سقفنا سعر الكمامات

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الجمعة، أن الأرقام المصرح بها بالنسبة لفيروس كورونا تعتبر أرقام عالية.

وقال بن بوزيد، في بث مباشر عبر صفحة “الصحة”، نأمل “أن لا يرتفع عدد الإصابات بالوباء لأكثر من 200 حالة”، مشيرا أن “عدد الوفيات المسجلة يهم أكثر الحكومة”.

واشار بن بوزيد أن “من حيث عدد المصابين نحن في عدد يعتبر مقبولا بالنسبة للوباء عامة”.

واكد الوزير أن “الجزائر والحمد لله لم تعد الدولة الأولى في القارة الافرقية من حيث عدد الوفيات”.

وفي سياق مغاير الح وزير الصحة المواطنين بضرورة وضع الكمامات الوقائية، وقال “على المواطنين أن يستوعبوا أن قرار فرض الحجر يوم العيد المبارك، ليس بالقرار السهل الذي اتخذته الحكومة”.

وأضاف أنه “فضلنا التضحية بيومي العيد للقضاء على الفيروس”.

وبخصوص تسقيف سعر الكمامات من طرف الحكومة، اوضح الوزير أنه الهدف منه كان لتشجيع “الخياطات على حياطتها”.

واكد وزير الصحة أنه “قريبا سيكون هناك مصانع جوائرية خاصة بصناعة الكمامات الوقائية”.