بن بوزيد عن فتح المساجد: وزارة الشؤون الدينية اتخذت كل الإجراءات الصحية

كشف، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد اتخذت الإجراءات الصحية الضرورية لإعادة فتح المساجد.

وقال محمد الشيخ رئيس الديوان بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في وقت سابق إن دائرتهم الوزارية تنتظر فتوى طبية قبل اتخاذ أي قرار كفيل بإعادة فتح المساجد من عدمها.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد قررت في وقت سابق وتحديدا يوم السابع عشر من شهر مارس الماضي إغلاق كافة المساجد عبر ربوع الوطن ومنع صلاة الجماعة والجمعة فيها، تفاديا لانتشار المزيد من عدوى كورونا فايروس كوفيد 19،

ومن جانبه أفاد وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، في تصريح سابق، أن قرار إعادة فتح المساجد يتخذ من طرف الحكومة وحدها، بناء على توصيات الهيئة العلمية المختصة.

مضيفا أن هذا الأمر ليس من اختصاص أي وزارة بل من اختصاص الحكومة التي تعلن عن ذلك.

وأشار بلمهدي إلى أن وزارة الشؤون الدينية تتابع باهتمام النتائج المحققة اليوم في مجال انحسار عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 وتسعد لذلك.

وتابع الوزير يقول”تقارير الخبراء في الجانب الصحي والطبي توحي بالتفاؤل وبأن تداعيات الجائحة بدأت تخف بفضل احتياطات المواطنين، وأنه بقدر التزام المواطنين بالاحتياطات سيما منها ارتداء الكمامة فإننا سنقلل من حجم هذه الجائحة وسنذهب إلى إعادة فتح المساجد”.