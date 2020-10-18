بن بوزيد: للأسف إصابات كورونا في تصاعد والحذر والوقاية واجب كل مواطن

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الاحد، أنه وللأسف إصابات كورونا في تصاعد بعدما كانت في منحاها التنازلي.

وقال بن بوزيد، في صتريح للإذاعة الوطنية، “كانت لدينا أرقام الإصابات في منحى تنازلي لكن الآن هي في تصاعد للأسف”.

وأضاف وزير الصحة “كنت في زيارة عمل لإحدى الولايات للأسف ولا أحد كان مرتديا قناعا واقيا”.

ودعا بن بوزيد “المواطنين بالوقاية والحذر العمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية من فيروس كورونا”.

واوضح وزير الصحة في ذات السياق أن “معدل 200 إصابة غير مقلق حاليا لكن يجب التقيد بالإجراءات الصحية الوقائية”.

وأكد الوزير ان الجزائر “لديها حوالي 7 أشهر خبرة في مجارات الفيروس وهذا ما يسمح لنا بالتعامل الجيد مع الوضعية الصحية”.