بن بوزيد: لم نسجل أي أعراض خطيرة للقاح ويجب التلقيح للعودة إلى الحياة العادية

قال وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أن وبعد الشروع في التلقيح منذ 6 أشهر لم يتم تسجيل أي مضاعفات خطيرة للقاح أو وفيات.

وقال بن بوزيد أن الأعراض الجانبية المسجلة في اللقاح في حمى وألام في موضع اللقاح وهي أعراض عادية تسجل في كل اللقاحات.

وأكد الوزير على أن الجزائر تعمل على تسريع وتيرة التلقيح من أجل العودة للحياة العادية في أقرب وقت مثل باقي الدول التي رفعت القيود وإجراءات الحجر

وبخصوص دخول الجزائر في موجة ثالثة قال بن بوزيد أن الجزائر تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات وعليه يمكن القول أننا في بداية الوجهة الثالثة