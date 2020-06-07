بن بوزيد وممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر يتطرقان لمكافحة جائحة كورونا

استقبل وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر، بلا فرانسوا نغيسا حيث تطرق معه إلى موضوعي مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) في الجزائر والتعاون جنوب-جنوب في مجال الصحة.

وأفاد بيان للوزارة مساء أمس السبت، أن نغيسان قدم، خلال اللقاء، تقريرا حول نشطات التعاون المشتركة بين وزارة الصحة ومكتب المنظمة العالمية بالجزائر، مشيدا بالدور الريادي لوزير الصحة وبالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية والتي سمحت بالتحكم في الوضع بالنظر للنتائج الوبائية التي حققت في مجال مكافحة الجائحة.

وحسب نفس البيان، فقد قدم وزير الصحة بن بوزيد عرضا حول الحالة الوبائية لجائحة كوفيد-19 بالجزائر، وتطرق للمكاسب المحققة ولتجربة الجزائر في تسيير هذه الجائحة.

كما أبرز الوزير العمل والمساهمات العلمية لأعضاء اللجنة، خصوصا في متابعة المرضى والتكفل بعلاجهم علاوة على إجراءات رفع الحجر الصحي.

وأضاف البيان، أن الطرفان تطرقا إلى التعاون جنوب-جنوب، حيث اقترح نغيسان دعم منظمة الصحة العالمية للتنسيق بين دول المنطقة والبحث عن سبل تطوير هذا التعاون على ضوء خبرة الجزائر في هذا الشأن، مضيفا أن الجزائر من البلدان الرائدة في مجال الصحة، لاسيما الصناعة والانتاج الصيدلانيين.

وطمأن وزير الصحة، ممثل منظمة الصحة العالمية بأن التعاون بين الجزائر ودول قارتها هو في صميم انشغالاتها، مضيفا أن تطوير هذا التعاون وتعزيز تبادل الخبرات يحظى باهتمام كبير .