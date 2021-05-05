بن بوزيد يؤكد على ضرورة تنظيف الأيادي للوقاية من انتشار كورونا

الوطني
  • -
  • 0
بن بوزيد يؤكد على ضرورة تنظيف الأيادي للوقاية من انتشار كورونا
بقلم أسماء.ع

أكد وزير الصحة والسكان والمستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، على ضرورة تنظيف الأيدي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الوزير، أن الممارسة السيئة في تنظيف الأيدي، يخلق تكلفة، يصعب على المريض تحملها ويشكل عبء مالي على المنظومة الصحية.

وأضاف الوزير، أن “رغم بساطة وفعالية تنظيف الأيدي، إلا أنه يعتبر تدبيرا وقائيا للحد من العدوى وتعزيز سلامة المرضى”.

 وشدد وزير الصحة، على ضرورة، التطبيق الصارم لجميع البرتوكولات المعمول بها، المتعلقة بنظافة الأيادي لاحتواء كوفيد 19.

ودعا بن بوزيد، مهنيي الصحة إلى التجنّد أكثر لتكثيف الجهود لمكافحة العدوى المرتطبة بالعلاج.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=992505

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com