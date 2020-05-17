بن بوزيد يتفقد مركز مكافحة السرطان بباتنة

حل، ظهيرة اليوم الاحد، وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد بولاية باتنة.

وزير الصحة، حسب بيان للوزارة نشرته عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، قدم من ولاية خنشلة مرفوقا بوفد متكون من إطارات و أساتذة خبراء.

وحسب ذات الوزارة فإن بن بوزيد استهل زيارته بولاية باتنة بتفقد مركز مكافحة السرطان.

حيث تندرج هذه الزيارة في إطار التضامن و الدعم الحكومي و الوقوف ميدانيا على الوضعية الوبائية عبر عديد الولايات.

وكذا لتشجيع الأطقم الطبية و مختلف الفاعلين في قطاع الصحة في مجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.