بن بوزيد يحث على ضرورة التلقيح لتفادي موجة جديدة من كورونا

أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، على ضرورة التلقيح ضد فيروس كورونا، لتفادي تكرار سيناريو آخر، خاصة مع ظهور المتحور الجديد.

وقال الوزير خلال إجتماعه اليوم مع مدراء الصحة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أن المخاوف من ظهور موجة رابعة لا تزال قائمة، لذلك يتوجب الالتزام بالحيطة والحذر، بتكثيف عمليات التلقيح على المستوى الوطني.

وأمر الوزير مدراء الصحة بتجنيد الجميع لانجاح حملة التلقيح الوطنية التي ستنطلق بعد غد السبت، خاصة في المناطق النائية البعيدة عن المؤسسات .الاستشفائية للوصول لتلقيح أكبر عدد من المواطنين