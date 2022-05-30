بن بوزيد يدعو إلى الإسراع في تجسيد ملف تجديد المنظومة الصحية
ترأس وزير الصحة ، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد ،اليوم الإثنين 30 ماي 2022، اجتماعا هاما بمقر الوزارة حضرته الإطارات السامية للنظر في مدى تقدم وتجسيد مخرجات اللقاء الوطني الخاص بتجديد المنظومة الصحية المنعقد في شهر جانفي الفارط تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية.
و يأتي هذا اللقاء من اجل تقييم و الوقوف على مدى تقدم ملفات التي تم معالجتها على مستوى مختلف الورشات والمصادق عليها من قبل المشاركين في الندوة الوطنية.
وقد حضيت جميع الملفات، أثناء هذا الاجتماع الذي أولاه السيد الوزير اهتماما خاصا، بمعالجة عميقة ودراستها حالة بحالة.
تناول المشاركون في الاجتماع ملفات التعاقد ، الرقمنة، القوانين الأساسية لمنتسبي قطاع الصحة ، الموارد البشرية و آليات الترقية و التكوين لصالح منتسبي القطاع ، الجوانب المتعلقة بالوقاية والحماية الصحية و ملفات أخرى.
ودعا الوزير جميع الإطارات والمسؤولين على مستوى الدائرة الوزارية إلى التكفل الأمثل بهذه الملفات والإسراع في تجسيد كل مخرجات الندوة الوطنية في سبيل تحسين الرعاية الصحية للمواطنين مع توفير كل الظروف الملائمة لمنتسبي قطاع الصحة مما يضمن لهم القيام بواجباتهم في أحسن الظروف.
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إستقبل وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، وفدا من مخابر “سينوفاك” الصينية برئاسة المديرة العامة هيلين يانغ.
وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد أشاد الطرفان بمستوى علاقات التعاون والصداقة التاريخية التي تربط الجزائر والصين. كما أعربا عن إستعدادهما إلى توسيعه بشكل أكبر بما يخدم المصلحة الثنائية.
كما إستعرضت المديرة العامة لمخابر سينوفاك مجالات الشراكة التي يمكن إقامتها أو تلك التي يمكن توسيعها. خاصة في مجال التلقيح على غرار إمكانية تطوير أرضية محلية لتسيير عملية التلقيح في الجزائر. بالإضافة كذلك إلى توسيع مجال البحث العلمي والانتاج مع معهد باستور من خلال تبادل الزيارات بين خبراء البلدين.
من جهته، رحّب وزير الصحة، بالإهتمام الكبير الذي توليه مخابر “سينوفاك” للسوق الجزائرية. من خلال سعيها إلى تعزيز تواجدها به وتطوير شراكتها. كما أبدى الوزير الإنفتاح الكامل للجزائر أمام أي مرافقة من شأنها أن تمكنها من الإستفادة و التحكم في التكنولوجيا. خاصة تلك المتعلقة بمجال التلقيح في ظل الخبرات التي إكتسبتها خلال جائحة كوفيد-19.
كما شدّد وزير الصحة على أن هدف الجزائر الرئيسي من مختلف مشاريع الشراكة التي باشرتها أو تعتزم إقامتها هي جلب لقاحات آمنة تستجيب إلى مختلف التطورات المسجلة. مؤكدا وأنه ضمن تنفيذ الإستراتيجية المحددة من قبل وزارة الصحة المتمثلة باعتماد برنامج الموسع للتلقيح، تمكنت الجزائر من القضاء على العديد من الأمراض.
للإشارة فقد حضر هذه الجلسة كل من رئيس الديوان، الدكتور سماعين بوشلاغم. والمديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية، البروفيسور حجوج وهيبة. والمدير العام الوقاية وترقية الصحة، فورار جمال. بالإضافة كذلك إلى المدير العام لمصالح الصحية واصلاح المستشفيات، البروفيسور رحال الياس. و المدير العام لمعهد باستور الجزائر، الدكتور درار فوزي.