بن بوزيد يدعو إلى الإسراع في تجسيد ملف تجديد المنظومة الصحية

ترأس وزير الصحة ، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد ،اليوم الإثنين 30 ماي 2022، اجتماعا هاما بمقر الوزارة حضرته الإطارات السامية للنظر في مدى تقدم وتجسيد مخرجات اللقاء الوطني الخاص بتجديد المنظومة الصحية المنعقد في شهر جانفي الفارط تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية.

و يأتي هذا اللقاء من اجل تقييم و الوقوف على مدى تقدم ملفات التي تم معالجتها على مستوى مختلف الورشات والمصادق عليها من قبل المشاركين في الندوة الوطنية.

وقد حضيت جميع الملفات، أثناء هذا الاجتماع الذي أولاه السيد الوزير اهتماما خاصا، بمعالجة عميقة ودراستها حالة بحالة.

تناول المشاركون في الاجتماع ملفات التعاقد ، الرقمنة، القوانين الأساسية لمنتسبي قطاع الصحة ، الموارد البشرية و آليات الترقية و التكوين لصالح منتسبي القطاع ، الجوانب المتعلقة بالوقاية والحماية الصحية و ملفات أخرى.

ودعا الوزير جميع الإطارات والمسؤولين على مستوى الدائرة الوزارية إلى التكفل الأمثل بهذه الملفات والإسراع في تجسيد كل مخرجات الندوة الوطنية في سبيل تحسين الرعاية الصحية للمواطنين مع توفير كل الظروف الملائمة لمنتسبي قطاع الصحة مما يضمن لهم القيام بواجباتهم في أحسن الظروف.

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