بن بوزيد يدعو إلى التحلي بالوعي والتزام المنازل للتصدي لانتشار الفيروس

دعا وزير الصحة والسكان، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم السبت المواطنين إلى التحلي بالوعي للتصدي لانتشار فيروس كورونا بالالتزام في منازلهم.

وخلال لقاء إعلامي تم خلاله إعلان آخر حصيلة لفيروس كورونا في الجزائر وكذا الإعلان عن توسيع لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا.

وأكد بن بوزيد أن الطريقة الوحيدة للحد من انتشار الفيروس في بلادنا هو منع التجمعات والتحلي بالمسؤولية الفردية بحيث يتصرف كل شخص مع الآخرين على أنه مصاب أو العكس, داعيا المواطنين “للتحلي بالوعي للتصدي لانتشار فيروس كورونا الذي لا يوجد له دواء الى غاية الان.

وأوضح الوزير أن الصين تمكنت من في ظرف شهرين من حصر الوباء بفضل التزام شعبها بالإجراءات التي اتخذتها السلطات بهذا الخصوص، داعيا المواطنين إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية خصوصا بالنسبة للبقاء في المنازل وعدم الخروج الا في حالات استثنائية.

الإجراءات المتخذة إلى غاية الآن كافية ويمكن اتخاذ اخرى اذا تطورت الامور

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المتخذة إلى غاية الآن في بلادنا كافية، غير أنه يمكن اتخاذ إجراءات جديدة في حال تسجيل تطورات بخصوص انتشار الفيروس.

وفيما يتعلق بإمكانية إعلان حالة الطوارئ، قال الوزير إن رئيس الجمهورية هو الذي يحدد ذلك، مشيرا إلى أن الرئيس تبون وضع مخططا لمواجهة الفيروس ونحن ننفذه ونتخذ الاجراءات اللازمة لذلك.