بن بوزيد يدعو للاستعانة بسمك “الغمبوزيا” للحد من انتشار الأمراض المنقولة من المياه

دعا وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، إلى الاستعانة بسمك الغمبوزيا من أجل محاربة الحشرات الناقلة للأمراض.

وشدد، بن بوزيد في تصريح للإذاعة الجزائرية، على ضرورة إغلاق المجال أمام أسباب انتشار الملاريا بالعمل على تربية “الغمبوزيا” في البرك والحواجز المائية.

وهذا من خلال تغطية كل الحواجز المائية ومعالجة الحواجز المائية الكبيرة التي لا يمكن تغطيتها بالمبيدات الضرورية.

وأكد الوزير، على ضرورة التنسيق بين القطاعات من اجل تطويق الملاريا قائلا “أحسن علاج هو الوقاية.

وفي سياق ذات صلة صرح وزير الصحة أنه تم التكفل بجميع من ثبتت إصابته بالملاريا.

وأشار بن بوزيد، إلى قيام مديريتي الصحة لأدرار وتمنراست بتوزيع الأدوية الخاصة بالوباء على المواطنين غير المصابين من باب الوقاية.

وقد تم احصاء 1131 اصابة في خمس ولايات، 55 بالمائة منهم جزائريون، والآخرون هم مواطنون ماليون ونيجيريون.