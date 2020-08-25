بن بوزيد يعرض تجربة الجزائر في مكافحة كورونا أمام اللجنة الاقليمية لإفريقيا للمنظمة العالمية للصحة

شارك وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم في أشغال الدورة السبعين للجنة الاقليمية لإفريقيا للمنظمة العالمية للصحة عبر تقنية التحاضر المرئي.

اشغال الدورة التي حضرها من الجانب الجزائري كل من البروفيسور رحال إلياس، المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات والدكتور جمال فورار المدير العام للوقاية وترقية الصحة وكذا البروفيسور محمد الحاج، مستشار لدى وزارة الصحة.

خلال هذه الدورة الافتراضية، قدم الوزير مداخلة حول نظرة الجزائر فيما يخص مكافحة كوفيد-19.

وقد تم انعقاد هذه الدورة تحت إشراف المديرة الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة لمنطقة إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، تحت رئاسة جاكلين ليديا ميكولو، وزيرة الصحة و السكان و شؤون المرأة في الكونغو.

خلال اللقاء تم التطرّق إلى عمل ونشاطات المنظمة العالمية للصحة في إفريقيا.