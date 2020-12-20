بن بوزيد يعلن عن اطلاق 6 مشاريع لرقمنة قطاع الصحة

أعلن وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، عن إطلاق 6 مشاريع رقمنة في قطاع الصحة.

وأوضح بن بوزيد، اليوم الأحد، أن هذه المشاريع تتمثل في مشروع المستشفى الرقمي الذي من شانه تحسين الهياكل الصحية وعصرنتها.

وحسب ما افاد به الوزير، فإن هذا المشروع يكون بداية من رقمنة الملف الطبي وانشاء قاعدة بيانات صحية للمرضى.

ويكون الولوج إليها –على حد قول بن بوزيد-، عبر أرضية رقمية للاستقبال مرتبطة بقاعدة بيانات للشبكة الصحية الداخلية والخارجية.

وأضاف بن بوزيد، خلال لقاء تقييمي حول رقمنة القطاع الصحي، أن هاتين الشبكاتان تربطان رقميا الطبيب المعالج والمريض والهيكل الصحي.

ويهدف هذا المشروع حسب وزير الصحة إلى التكفل بالمريض خلال وقت وجيز ويجنبه البحث والتنقل عبر مختلف المستشفيات.

وإضافة إلى هذه المشاريع، ذكر الوزير مشروع رقمنة العلاقات التعاقدية مع هيئات الضمان الاجتماعي ن طريق بطاقة الشفاء.

ويتمثل المشروع الثالث في الإعتماد على رقم التعريف الوطني الخاص بالبطاقة البيوميترية “لأول مرة”.

وسيدمج هذا المشروع حسب الوزير، بالملف الرقمي للمريض الذي يتضمن المعلومات الصحية الدقيقة.

وذكر بن بوزيد مشروع رابع يتمثل في رقمنة الادارة المركزية وربطها بالمؤسسات الصحية لتسهيل ومعالجة الملفات المختلفة خاصة الانشطة الطبية.

وأبرز وزير الصحة، مشروع خامس والمتعلق برقمنة مخططات النشاط حتى يسمح للقطاع بتقييم الجانب المادي والبشري للهياكل الصحية .

وأخيرا يتمثل الشروع السادس بالصيدلية الالكترونية الذي يشتمل على قاعدة بيانات الدواء المستهلك ومعرفة احتياجات المستشفيات بصفة دقيقة لترشيد النفقات.