بن بوزيد يلتقي نظيره التركي على هامش الجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة
التقى وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد، نظيره التركي فخر الدين كوجة، على هامش أشغال الدورة 75 للجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة.
وجاء هذا اللقاء عقب الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى جمهورية تركيا الأسبوع الماضي.
وأشاد الطرفان في مستهل اللقاء بمستوى العلاقات الطيبة و المتميزة و المثمرة التي تجمع البلدين الشقيقين.
كما أعربا عن الإرادة القوية للبلدين الشقيقين لتوسيع العلاقات الثنائية الجزائرية- التركية فيما يخص قطاع الصحة.
وذلك من خلال إنشاء فريق عمل مشترك في القريب العاجل، لتجسيد المشاريع التي يمكن تنفيذها بين الطرفين في إطار برنامج للتعاون الصحّي.
بالإضافة الى ذلك، أكد الطرفان ثبات العلاقات الثنائية الجزائرية- التركية و العمل على تعزيزها والمضي قدما من أجل تضافر الجهود وتبادل الخبرات بهدف رفع التعاون المتبادل.
وترقية الشراكة الجزائرية- التركية سيما في قطاع الصحة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
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إستقبل وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، وفدا من مخابر “سينوفاك” الصينية برئاسة المديرة العامة هيلين يانغ.
وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد أشاد الطرفان بمستوى علاقات التعاون والصداقة التاريخية التي تربط الجزائر والصين. كما أعربا عن إستعدادهما إلى توسيعه بشكل أكبر بما يخدم المصلحة الثنائية.
كما إستعرضت المديرة العامة لمخابر سينوفاك مجالات الشراكة التي يمكن إقامتها أو تلك التي يمكن توسيعها. خاصة في مجال التلقيح على غرار إمكانية تطوير أرضية محلية لتسيير عملية التلقيح في الجزائر. بالإضافة كذلك إلى توسيع مجال البحث العلمي والانتاج مع معهد باستور من خلال تبادل الزيارات بين خبراء البلدين.
من جهته، رحّب وزير الصحة، بالإهتمام الكبير الذي توليه مخابر “سينوفاك” للسوق الجزائرية. من خلال سعيها إلى تعزيز تواجدها به وتطوير شراكتها. كما أبدى الوزير الإنفتاح الكامل للجزائر أمام أي مرافقة من شأنها أن تمكنها من الإستفادة و التحكم في التكنولوجيا. خاصة تلك المتعلقة بمجال التلقيح في ظل الخبرات التي إكتسبتها خلال جائحة كوفيد-19.
كما شدّد وزير الصحة على أن هدف الجزائر الرئيسي من مختلف مشاريع الشراكة التي باشرتها أو تعتزم إقامتها هي جلب لقاحات آمنة تستجيب إلى مختلف التطورات المسجلة. مؤكدا وأنه ضمن تنفيذ الإستراتيجية المحددة من قبل وزارة الصحة المتمثلة باعتماد برنامج الموسع للتلقيح، تمكنت الجزائر من القضاء على العديد من الأمراض.
للإشارة فقد حضر هذه الجلسة كل من رئيس الديوان، الدكتور سماعين بوشلاغم. والمديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية، البروفيسور حجوج وهيبة. والمدير العام الوقاية وترقية الصحة، فورار جمال. بالإضافة كذلك إلى المدير العام لمصالح الصحية واصلاح المستشفيات، البروفيسور رحال الياس. و المدير العام لمعهد باستور الجزائر، الدكتور درار فوزي.