بن بوزيد يلتقي نظيره التركي على هامش الجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة

التقى وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأحد، نظيره التركي فخر الدين كوجة، على هامش أشغال الدورة 75 للجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة.

وجاء هذا اللقاء عقب الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى جمهورية تركيا الأسبوع الماضي.

وأشاد الطرفان في مستهل اللقاء بمستوى العلاقات الطيبة و المتميزة و المثمرة التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما أعربا عن الإرادة القوية للبلدين الشقيقين لتوسيع العلاقات الثنائية الجزائرية- التركية فيما يخص قطاع الصحة.

وذلك من خلال إنشاء فريق عمل مشترك في القريب العاجل، لتجسيد المشاريع التي يمكن تنفيذها بين الطرفين في إطار برنامج للتعاون الصحّي.

بالإضافة الى ذلك، أكد الطرفان ثبات العلاقات الثنائية الجزائرية- التركية و العمل على تعزيزها والمضي قدما من أجل تضافر الجهود وتبادل الخبرات بهدف رفع التعاون المتبادل.

وترقية الشراكة الجزائرية- التركية سيما في قطاع الصحة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

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