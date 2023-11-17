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الرياضة

بن بوط خارج قائمة أفضل حارس في إفريقيا لسنة 2023

بقلم محمد لمين صحراوي
بن بوط خارج قائمة أفضل حارس في إفريقيا لسنة 2023
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خلت القائمة النهائية المعنية بجائزة أفضل حارس إفريقي لسنة 2023، من اسم حامي عرين اتحاد العاصمة والمنتخب الوطني، أسامة بن بوط.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الجمعة، عن قائمة مختصرة ضمت 5 أسماء فقط للمنافسة على الجائزة، التي سيتم الإعلان عن الفائز بها يوم 11 ديسمبر المقبل.

وبالرغم من مساهمته الفعالة في تتويج الاتحاد بلقب كأس “الكاف” و”السوبر الإفريقي” إلا أن ذلك. لم يشفع لبن بوط، بالتواجد في القائمة النهائية.

وضمّت قائمة المرشحين، كل من المغربي ياسين بونو. والسنغالي إيدوارد ماندي والمصري محمد الشناوي، والكاميروني أندري أونانا والجنوب إفريقي رونوين ويليامس.

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