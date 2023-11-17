بن بوط خارج قائمة أفضل حارس في إفريقيا لسنة 2023
بقلم محمد لمين صحراوي
خلت القائمة النهائية المعنية بجائزة أفضل حارس إفريقي لسنة 2023، من اسم حامي عرين اتحاد العاصمة والمنتخب الوطني، أسامة بن بوط.
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الجمعة، عن قائمة مختصرة ضمت 5 أسماء فقط للمنافسة على الجائزة، التي سيتم الإعلان عن الفائز بها يوم 11 ديسمبر المقبل.
وبالرغم من مساهمته الفعالة في تتويج الاتحاد بلقب كأس “الكاف” و”السوبر الإفريقي” إلا أن ذلك. لم يشفع لبن بوط، بالتواجد في القائمة النهائية.
وضمّت قائمة المرشحين، كل من المغربي ياسين بونو. والسنغالي إيدوارد ماندي والمصري محمد الشناوي، والكاميروني أندري أونانا والجنوب إفريقي رونوين ويليامس.
إليكم القائمة المختصرة المرشحة لجائزة أفضل حارس مرمى إفريقي 🧤#CAFAwards2023 pic.twitter.com/O6PNYc9Xb7
— CAF – عربي (@caf_online_AR) November 17, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/sTLtG