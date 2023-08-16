بن بوط يمدد عقده في اتحاد العاصمة لموسمين إضافيين

تواصل إدارة اتحاد العاصمة، عملية تحصين لاعبيها تحسبا للموسم الكروي المقبل، وبعد تمديد عقد الثنائي بلعيد وعليلات، جاء الدور على الحارس أسامة بن بوط.

وكشفت إدارة الاتحاد في منشور على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك” اليوم الأربعاء، عن تمديد عقد الحارس بن بوط إلى صيف 2026.

وكان بن بوط، قد التحق بتشكيلة “أبناء سوسطارة” صيف 2022، قادما من شبيبة القبائل، بعقد ينتهي 2024، إلا أن إدارة النادي العاصمي، قررت تمديده لموسمين إضافيين، في إطار الحفاظ على الاستقرار.