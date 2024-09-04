بن بوعلي يرسم التحاقه بالدوري المجري

رسّم خريج مدرسة أتليتيك بارادو، نذير بن بوعلي، التحاقه بالدوري المجري، من بوابة نادي جيوري إتو.

وانضم بن بوعلي، إلى الفريق المجري، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الجاري، قادما من شارلوروا البلجيكي.

وأعلن جيوري، أمس الثلاثاء، رسميا عن تعاقده مع بن بوعلي، في صفقة إعارة مع إمكانية شراء عقده نهائيا.

ليخوض بن بوعلي، ثاني تجربة احترافية له في أوروبا، بعد الأولى التي انطلقت صيف 2022، مع شارلوروا البلجيكي، الذي لعب له 24 مباراة سجل خلالها هداف وصنع آخرا.