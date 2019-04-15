بن بيتور يدعو النظام والشعب إلى التفاوض

دعا رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، النظام إلى التفاوض مع الشعب، وكذا الحراك الشعبي إلى التفاوض مع النظام.

وأكد اليوم الاثنين، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنها أفضل طريقة للوصول إلى حل يرضي الجميع، وتغيير نظام الحكم بأكمله.

وأوضح انه يتعين على المواطنين إدراك كل المخاطر التي تحوم حولهم، خلال الـ3 سنوات القادمة، وفهم الحلول الجريئة التي ستخرج البلاد من الأزمة.

من ناحية أخرى، أوضح بن بيتور انه كان من المفروض تفعيل المادتين 7و8 من الدستور حتى يمكننا التطلع إلى مرحلة انتقالية.

وأشار أن تفعيل المادة 102 كان من المفروض أن يتم مع تفعيل المادتين 7و8 .

من جانب آخر، أشار بن بيتور أن أكبر مشكل يواجه الجزائر خلال الفترة الحالية، هو كيفية المرور من سنة 2021 إلى 2024.

وأورد أن الازمة التي تعيشها الجزائر، تحتم تعيين مسؤولين من الحراك الشعبي، لتسيير البلاد ووضع برنامج واضح.

وأفاد أن أحسن حل للخروج من الأزمة، هو تحديد فترة انتقالية تكون كافية لوضع خارطة طريق مناسبة يتفق عليها الجميع، لتسيير كل المراحل المقبلة.