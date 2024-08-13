بن جامع:مجارز الاحتلال الصهيوني لم تكن لترتكب دون المساعدة المالية والعسكرية 

دعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع, اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تنفيد قرار مجلس الامن بوقف اطلاق النار في غزة بشكل عاجل.

وفي مداخلة له في جلسة طارئة لمجلس الأمن بدعوة من الجزائر حول الأوضاع في غزة، قال بن جامع:” ليس هكذا ينبغي لمجلس الأمن أن يتجاوب مع رجاء الفلسطينيين ومساعيهم في تحقيق العدالة وحقهم في الوجود .”

وأضاف مندوب الجزائر في مجلس الأمن الدولي: “السبت الماضي استيقظ العالم على اراقة الدماء بشكل مروع بعد استهداف جيش الكيان الصهيوني بشكل متعمد مدرسة بحي الدرج في غزة.”

وتابع بن جامع في السياق ذاته، أن “الاحتلال الصهيوني استهدف المدرسة التي كانت تؤوي مئات الأسر الفلسطينية النازحة، مشيرا إلى أن هذه المذبحة المروعة والمذابخ السابقة لم تكن لترتكب دون المساعة المالية والعسكرية السخية المقدمة للمعتدي الصهيوني .”

وشدد ذات المتحدث في مداخلته على ضرورة وفاء مجلس الأمن بمسؤولياته الآن واحترامها، وذلك من خلال معالجة السبب الرئيسي للقضية الفسطينية ووهو الاحتلال غير المشروع للاراضي الفلسطينة.

وذكر بن جامع في مداخلته، بأن قوات الاحتلال الصهيوني تتحدى قرار مجلس الامن الذي دعا فيه إلى تنفيد فوري لقرار وقف اطلاق النار .

وختم بن جامع في الأخير، بالقول إلى أن الجزائر تجدد عن دعمها لمجهود الوساطة التي تقوم به مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية لوقف اطلاق النار في غزة.