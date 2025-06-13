بن جامع: أفعال الكيان الصهيوني تأتي وكأن القانون الدولي غير قائم

أكد الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أن جيش الكيان الصهيوني شن هجمات منسقة على إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد.

وفي كلمته حول الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران، قال بن جامع: “الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت في عدة مرات من أن الهجمات المسلحة ضد المنشآت النووية تكون لها تبعات جسيمة”.

وتابع الممثل الدائم للجزائر أن أفعال الكيان الصهيوني تأتي وكأن القانون الدولي غير قائم، وهي تدفع نحو الفوضى. كما أن المبادئ الراسخة للأمم المتحدة ليست اختيارية، بل هي التزامات.

وفي السباق ذاته، أكد بن جامع أن سلوك الكيان الصهيوني لا يرقى إلى بلد عضو في مجلس الأمن الدولي.

كما أشار السفير بن جامع إلى الأعمال العدوانية المتكررة من طرف الكيان الصهيوني في سوريا ولبنان وفلسطين.

وإعتبر بن جامع، ما حدث في غزة دليلاً على استخدام التجويع كأداة حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف بن جامع أن إبادة جماعية تتكشف أمام أعينكم، ويتساءل البعض لماذا يظل الشرق الأوسط غير مستقر.

واختتم بن جامع كلمته: ” الحق يجب أن يرقى على القوة، وإعلاء القانون الدولي ليس بخيار إنما واجب”.