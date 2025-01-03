بن جامع: تجويع سكان شمال غزّة من الخدمات الصحية عقوبة جماعية وجريمة حرب

قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن الأفعال المرتكبة في شمال غزّة تهدف إلى حرمان السكان من الرعاية الصحية بشكل متعمد.

وفي كلمة ألقاها خلال ترأس الجزائر أوّل جلسة بمجلس الأمن الدولي حول الاعتداءات الصهـيونية على مستشفيات غـزّة، قال بن جامع “إن تجويع سكان شمال غزّة من الخدمات الصحية يمثل عقوبة جماعية وجريمة حرب وفق القانون الدولي”.

واشار بن جامع في السياق ذاته إلى أن المادة 10 من البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقيات الدولية تؤكد حماية الوحدات الطبية في كل الأوقات.

كما أن القرار 2286 يطالب جميع أطراف النزاعات المسلحة بضمان حماية واحترام العاملين الطبيين والمرافق الصحية.

وإعتبر بن جامع مزاعم الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية غير مدعومة بأدلة ومتناقضة مع التقارير الدولية وتفتقر إلى المصداقية.

وأضاف بن جامع أن الأمم المتحدة أكدت في تقاريرها احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المنشآت الطبية.

مضيفاً “وكل ما يحدث في غزّة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويجب على المجتمع الدولي التحرك”.

وندّد ين جامع بما يحدث في غزّة معتبرا إياه تدميرا ممنهجا لنظام الرعاية الصحية بقطاع غزة. بالإضافة إلى أن 53 بالمائة من مستشفيات قطاع غزة توقفت عن العمل.

في الأخير، طالب الممثل الدائم للجزائر للأمم المتحدة الجميع بالتحرك معاً لإنهاء هذه المأساة.