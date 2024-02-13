بن جهان حكما لمواجهة العميد والسياسي

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الحكم بن جهان، لإدارة قمة الجولة الـ 17، بين المتصدر مولودية الجزائر والضيف شباب قسنطينة، المقررة السبت القادم.

وكشفت “الفاف” اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الالكتروني، عن حكام الجولة الـ 17. التي ستلعب أيام الخميس والجمعة والسبت، والتي ستكون مبتورة من مباراة نجم مقرة وشباب بلوزداد. بسبب التزامات الأخيرة في المنافسة القارية.

وسيدير الحكم بن جهان قمّة العميد والسياسي، بمساعدة كل من زرهوني وصحبي، بينما سيكون بن يبكة حكما رابعا للمواجهة.