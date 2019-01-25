بن حبيلس: برنامج وطني لفائدة أزيد من ألفي عائلة  

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أن هناك برنامج وطني لفائدة أزيد من 2000 عائلة بمختلف مناطق الوطن.

وأضافت رئيسة الهلال، أن هذه العملية التي إنطلقت أمس الخميس بقرية بونعمان في تيزي وزو، ستتواصل في المناطق النائية للبلد.

على غرار بلدية طالب العربي في الجنوب الشرقي لولاية الوادي على الحدود الجزائرية التونسية .

و القرى الواقعة بأعالي ولاية أم البواقي، و منطقة أريس في الأوراس وفي الهضاب العليا على غرار النعامة .

و أوضحت بن حبيلس، أن هذه العملية التضامنية الإنسانية تندرج في إطار البرنامج الوطني للهلال الأحمر الجزائري .

ويهدف إلى تقديم بعض الدفء الإنساني خاصة خلال أوقات التقلبات الجوية وموجات البرد، مؤكدة أن الهلال يستهدف سكان المناطق النائية.

و دعت ذات المسؤولة، المؤسسات الإقتصادية الكبرى الجزائرية للمساهمة في هذا المجهود، مشيرة أنه إلى غاية الآن،

أن جميع الهبات تتلقاها الجمعية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين والشركاء الأجانب المستثمرين في الجزائر .