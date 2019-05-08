بن حبيلس تنتقد اشتراط بطاقة التعريف الوطني في ملف الحصول على إعانة رمضان

الوطني
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بن حبيلس تنتقد اشتراط بطاقة التعريف الوطني في ملف الحصول على إعانة رمضان
بقلم شهرزاد مزياني

ثمنت سعيدة بن حبيلس، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، تعويض قفة رمضان بمبلغ مالي، وصبها في الحسابات الجارية للعائلات المعوزة .

وأكّدت بن حبيلس خلال نزوله ضيفة على قناة النهار اليوم الأربعاء، أنّ الهلال الأحمر الجزائر أول من دعا الوزارة الوصية بضرورة تعويض قفة رمضان بمبلغ مالي للمحافظة على كرامة المواطن .

في مقابل ذلك، انتقدت رئيس الهلال الأحمر الجزائري، اشتراط بطاقة التعريف الوطني في ملف الحصول على الاعانة، مما يؤدي لإقصاء العديد من العائلات المعوزة، التي تقطن في المناطق الحدودية والجبال و التي لاتملك وثائق.

واقترحت بن حبيلس، ضرورة العودة للطريقة التقليدية بالاعتماد على أعيان المدينة والأئمة في تحديد قائمة العائلات المعوزة.

وترى بن حبيلس : “أنّه يجب أن يكون التضامن ممارسة يومية وليس ضرفي ومناسبتي فقط ” .

مشيرة أنّ الهلال الأحمر الجزائري، أحصى 250 ألف عائلة محتاجة لمساعدات.

كما أشارت المتحدثة، أنّه هناك  20 ألف متطوع  على مستوى الوطني، متواجد 1500 بلدية ، وعلى مستوى 48 ولاية .

وتأسفت بن حبيلس ، لإرتفاع ظاهرة المتشردين بالوطن ، مقترحة فتح بطاقية لهذه الفئة بالتنسيق مع الوزارة الوطية والكشافة الاسلامية لمرافقتهم و التكفل بهم .

وفي شأن آخر ، حمّلت بن حبلس المنظمات الدولية  والهلال الاحمر الدولي ، المعاناة الانسانية التي يتجرعها المهاجرين في كل الاماكن .

مؤكدة ان الجزائر تكفلت بالمهاجيرن على أحسن وجه وقدمت لهم المساعدات الانسانية .


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