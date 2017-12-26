بن حبيلس: لم نتلقى أي مساعدات من سوناطراك ولا من أي شركة كبرى

أكدت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس خلال زيارة قادتها لولاية تلمسان أن الهلال الأحمر الجزائري لم يتلقى أي مساعدات من طرف شركة سوناطراك.

ولا من الشركات الكبرى الأخرى، مضيفتا أنها تسعى لإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع هذه الشركات ليصبح الهلال الأحمر هو من يتكفل بالمساعدات التي تقوم بها هذه الشركات الكبرى.

وفي سؤال حول عدد اللاجئين الأفارقة قالت بن حبيلس أنها لا تملك العدد بالتحديد، مضيفة أن وزير الداخلية والجماعات المحلية قدم العدد المتثل في ازيد من 11 ألف لاجيء.

وبخصوص عمليات ترحيل الأفارقة اللاجئين قالت بن حبيلس أن آخر عملية جرت الأسبوع الفارط، مضيفة أن عمليات الترحيل يتم بموجب إتفاقيات بن الجزائر ودول اللاجئين.

كما أشرفت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الاحمر الجزائري بتلمسان على إنشاء فضاء سمي بأصدقاء الهلال الاحمر الجزائري يضم مختلف الفعاليات و الشخصيات في شتى المجالات.

كما تم اطلاق مشروع لإنشاء دار الهلال يخصص لاستقبال عائلات المرضي المعوزين القادمين من مختلف الولايات الى مستشفى تلمسان بمبلغ مالي يقدر بـ 9 ملايير سنتيم.

كما قامت بن حبيلس بتقديم اعانات لأزيد من 1000 عائلة بالمناطق الحدودية