بن حبيلس: نموذج تأمينات خاص بالكوارث المناخية.. ومن الضروري فرض إجبارية التأمين

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي الشريف بن حبيلس، على ضرورة إجبارية تأمين الفلاحين للتخفيف من عبئ الكوارث الناجمة عن التغييرات المناخية عليهم وعلى الخزينة العمومية مع تطبيق نموذج تأمينات خاص بالكوارث المناخية.

وقال بن حبيلس في حوار نشرته “وأج”، أنه من الضروري وجوب تطبيق نموذج تأمينات خاص بالكوارث المناخية. مشيرا إلى أن هذا الأنموذج جاهز وينتظر فقط تفعيله من طرف السلطات المعنية. قصد التمكن من تأمين المنتوج الفلاحي ضد المخاطر الطبيعية وتخفيف العبئ على الخزينة العمومية. إلى جانب توفير الخبرة للفلاحين في كيفية تسيير الأزمات والمخاطر.

وشدّد المسؤول نفسه على إجبارية التأمين قائلا:”الأهم في التأمين الفلاحي هو نوعية تسيير المخاطر ووضع إستراتيجية لذلك”. مضيفا أن “التأمين ضد المخاطر ينبغي أن يكون إجباريا على الفلاح. للتمكن من حماية المنتوج وتمكين هذه الفئة من استعادة نشاطها في أقصر مدة في حال تعرضها لخسائر.

وأوضح بن حبيلس في ذات السياق، أن هذه الوضعية تستوجب التحول نحو إلزامية التأمين للترخيص للفلاحين بأداء نشاطهم. مضيفا أن حيازة الفلاحين لعقود تأمين سيسمح بتحديد قيمة الثروة التي يحوز عليها كل فلاح وقيمة الثروة التي تعرضت لأضرار. مما يضفي السرعة والشفافية على التعويضات.