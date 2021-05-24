بن حبيلس.. 60 طن مواد غذائية و400 مليون سنتيم ستذهب مبدئيا إلى فلسطين

كشفت رئيس الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيليس، عن تقديم 60 طن مواد غذائية و400 مليون سنتيم لدولة فلسطين مبدئيا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار المساعدات التي أطلقها الهلال الأحمر الجزائري، للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأوضحت،بن حبيلس في تصريح للنهار، أن الهلال تقدم بطلبيات لاقتناء أجهزة طبية وسيارات إسعاف، خاصة بظل كورونا لمساعدة دولة فلسطين.

وأشارت المتحدثة، إلى أنه عند انتهاء العملية سيتم تقدي بكل شفافية كل التقارير حول هذه المساعدات.

وتشرف على العلية كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.

بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية للرياضة الجزائرية، والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين وأخرى.