بن حفصي: “قمنا بتعميم حملاتنا التحسيسية من مخاطر اختناق بالغاز على المساجد”

قال المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية بالمدية، إنّ ظاهرة الإختناق بالغاز تحولت إلى هاجس يهدد حياة العائلات الجزائرية .

وأضاف كريم بن حفصي، في إتصال مع قناة النهار، أنه في السنة الفارطة، تّم تسجيل 80 حالة وفاة بإختناق بغاز .

مشيرا أنّ مصالحهم تواصل حملاتها التحسيسية إلى غاية 31 مارس القادم، من أجل التوعية من مخاطر اختناق بالغاز .

وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإجتماعيين على مستوى مختلف المؤسسات التربوية، والمساجد .

و تزامناً مع فصل الشتاء وكثرة إستعمال وسائل التدفاة، ووجه المتحدث نداء للعائلات الجزائرية، على ضرورة الإستعمال العقلاني لوسائل التدفئة وصيانتها في حالة تعرضها لعطب

كما دعا الى ترك منافذ التهوية مفتوحة في حالة حدوث أي تسرب للغاز .