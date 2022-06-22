بن حليمة:” أمير ديزاد وراء الإبلاغ عني في فرنسا”

بث التلفزيون العمومي سهرة اليوم الأربعاء، الجزء الثاني من اعترافات الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد عزوز.

وخلال شهادات جديدة، قال الإرهابي بن حليمة إن أمير بوخرص المدعو أمير ديزاد وراء الإبلاغ عنه في فرنسا لأنه الوحيد الذي يعلم بمكان إقامته.

وسرد الإرهابي الموقوف، ما حدث له من “وشاية وتآمر” من طرف الإرهابي أمير بوخرص المدعو “أمير دي زاد” الذي وشى به لدى السلطات الفرنسية، حين انتقل إلى الأراضي الفرنسية في أوت 2021 .

وشرح بن حليمة كيف أودع الإرهابي بوخرص شكوى ضده لدى مصالح الأمن الفرنسية لإجباره على مغادرة الأراضي الفرنسية لأنه كان يرى فيه “تهديدا لمستقبله ومنافسا له”.

بن حليمة: عرض علي السفر إلى المغرب لتفادي تسليمي للجزائر

وأثناء فرض الإقامة الجبرية عليه بفرنسا، بدأت تنكشف “اليد المخزنية” في المؤامرة، حيث قال أن المدعو وليد كبير الذي “يقطن بالمغرب وشارك في الحراك الشعبي بالجزائر وكانت له علاقات مع هشام عبود ومهدي غنيم”، حاول نقله إلى المغرب، كما حاولت الإرهابية آسيا كشود إقناعه بنفس الأمر.

وأضاف الإرهابي بن حليمة، أنه إلتقى وليد كبير المقيم في الرباط وعرض عليه السفر إلى المغرب لتفادي تسليمه إلى الجزائر.