بن حليمة: مُنح لي جواز سفر مزور باسم إسرائيلي

أدلى الإرهابي الموقوف بن حليمة محمد عزوز محمد بن حليمة، باعترافات جديدة تخص محاولة فراره إلى بريطانيا بجواز سفر مزور.

وخلال شهادات جديدة بثها التلفزيون الجزائري مساء اليوم الأربعاء، في الجزء الثاني من هذه الاعترافات، تحت عنوان “رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة”، قال بن حليمة إنه قبل اعتقاله في فرنسا، دبر له الإرهابي العربي زيطوط طريقة لتهريبه إلى بريطانيا.

وأوضح بن حليمة، ان العربي زيطوط عرض عليه التنقل إلى بريطانيا بجواز سفر مزور، إلا أنه رفض.

لهذا السبب قبل بن حليمة مخطط الفرار بجواز سفر مزور

وبعد اعتقالي ووضعه تحت الإقامة الجبرية، يضيف بن حليمة، اضطر لقبول مخطط الفرار بجواز سفر مزور.

وأضاف بن حليمة في هذا السياق، أن زيطوط عرفه بشخص يدعى رشيد حاج قوراري والأخير عرض عليه جواز سفر مزور.

وتابع الإرهابي الموقوف، أن جواز السفر المزور الذي مُنح له كان باسم شخص يهودي من جنسية إسرائيلية باسم سيمون إيزاك.

وقام وسيط زيطوط المدعو ميلود زيطوط بمنح جواز سفر مزور و4 وثائق هوية أخرى بنفس الاسم للأرهابي بن حليمة.

وختم بن حليمة، أن الوثائق المزورة التي مُنحت له كانت متقنة بشكل جيد لكنها كانت مقيدة على الأنظمة المعلوماتية بأنها مسروقة.