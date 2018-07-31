بن حمو: نحن نعمل لصالح الجزائر وليس لـ “الموساد”

قال رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو اليوم الثلاثاء، إنّ حزب الكرامة هو حزب صغير لكنه استطاع خلال 6 سنوات أن يلتحق بالأحزاب الكبار.

وأكّد بن حمو، خلال ندوة صحفية أنّه استطاع بأموال قليلة أن يؤسس حزب نظيف، مضيفا بأنّه سيكمل في هذا الطريق.

وأشار بن حمو، أنّ الرئيس بوتفليقة له شعار العزة والكرامة معقبا بالقول “وأنا نعرف قدري اديت غير الكرامة”.

وأضاف بأنّه فخور بالعمل لصالح الجزائر وللرئيس بوتفليقة وكذا العمل مع حزب جبهة التحرير الوطني.

مؤكّدا بأنّه لم يعمل لصالح الموساد أو أيّ دولة أجنبية.