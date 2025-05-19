بن دبكة ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري “روشن”

حجز الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، مكانة له ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بدوري “روشن” السعودي.

وأعاد حساب دوري “روشن” السعودي، على منصة “إكس”، نشر تشكيلة الجولة الـ 32، التي أعدها حساب “فانتزي دوري روشن” المختص، والتي عرفت تواجد بن دبكة.

وجاء اختيار خريج مدرسة نصر حسين داي، في تشكيلة الأسبوع. بعد تألقه في مواجهة ناديه الفتح، رغم الخسارة بنتيجة 4-3، وذلك، بتسجيله لـ”ثنائية” في أول 25 دقيقة من المباراة.

للإشارة فإن بن دبكة، تألق بشكل ملفت للانتباه في النسخة الحالية من دوري “روشن”. بعدما سجّل 12 هدفا وقدم تمريرة حاسمة، في 30 مباراة.