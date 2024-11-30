بن دريس: “سنستغل نقاط ضعف المولودية للصعود إلى البوديوم”

شدد مدرب وفاق سطيف، رضا بن دريس، على أهمية نقاط المواجهة التي تنتظر فريقه غدا الأحد، أمام الضيف مولودية الجزائر، في قمة الجولة الـ 11 من البطولة المحترفة.

ووصف بن دريس، المواجهة أمام المولودية بالصعبة على الفريقين، وأضاف: “بالنسبة لنا هي مباراة جد مهمة، الفوز بها سيجعلنا نؤكد انتصارنا الأخير أمام أقبو، ونصعد إلى البوديوم”.

كما أوضح مدرب الوفاق، في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي. بأن التحضيرات لمواجهة المولودية جرت بصفة عادية، مشيرا إلى أنه ركز على الجانب النفسي. لمنح الثقة للاعبين وعدم الوقوع في فخ “الاستهزاء”.

وواصل بن دريس: “حاولنا تصحيح أخطاءنا السابقة وتحسبن الأداء. خاصة بعدما شاهدنا بعض مباريات المولودية، التي تملك فريقا جيدا هجوميا ودفاعيا. ولكنها تملك نقاط ضعف، سنعمل على استغلالها والحد من نقاط قوتها”.

كما أبرز ذات المتحدث، بأن فريقه جاهز، والمعنويات مرتفعة واللاعبون واعون بأهمية اللقاء. مضيفا: “أمامنا فرصة لتحقيق ثاني انتصار على التوالي لأول مرة هذا الموسم. وتأكيد الصحوة وأتمنى أن نكون في أحسن أحوالنا”.

وختم مدرب الوفاق: “سنستفيد من عامل الجمهور، لأننا سنلعب في ميداننا. وبحضورهم سنكسب اللاعب رقم 12، جمهورنا سيقدم لنا الدافع والتحفيز المعنوي للفوز باللقاء”.