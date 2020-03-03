بن دودة تترأس إجتماعاً لعرض مشروع تعديل قانون متعلق بحماية التراث الثقافي

ترأست اليوم الثلاثاء، وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اجتماعا خصص لعرض مشروع تعديل القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي.

وحسب ما أوردته الوزارة على صفحتها بفيسبوك، يتعلق الأمر بالقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998.

وحضر الاجتماع، الأمين العام للوزارة وإطارات الوزارة وخبراء ومختصين في التراث.

وتم تقديم عرض حول الأسباب التي تم على إثرها إدراج تعديلات على القانون الساري.

كما تم إبراز المحطات التي سبقت هذا المشروع، من اجتماعات مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والفاعلين في مجال التراث الثقافي.

ووجهت الوزيرة، عددا من التوجيهات خاصة ما يتعلق بإبراز بشكل أكبر النظرة الاقتصادية لاستغلال الممتلكات الثقافية وتثمينها مع ادراج التعديلات التي تضمن هذا التوجه.