بن دودة تدعو إطارات قطاعها للإلتزام بواجب التحفظ في تصريحاتهم العلنية

وجهت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، تعليمة للإطارات السامية في قطاعها، بخصوص الإلتزام بواجب التحفظ خلال التصريحات التي يدلون بها.

وجاء في التعليمة، والتي تحوز النهار أونلاين، على نسخة منها: “تقتضي ممارسة المهام السامية في الدولة، الالتزام الكامل بالواجبات القانونية، وفي مقدمتها واجب التحفظ خلال التصريحات التي يدلونها بخصوص مختلف القضايا الوطنية والدولية”.

وأضافت الوزيرة متوجهة لإطارات قطاع الثقافة: “تجنب التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم الشخصية التي تتعارض مع المواقف الرسمية في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي”.

ووشددت الوزيرة على ضرورة تجنيب كل ما من شأنه أن يشكك في مواقف إطارات القطاع، خلال التصريحات الإعلامية والتعاليق والآراء التي يعبرون عنها في مختلف المناسبات وفي وسائل الإعلام بما في ذلك الفضاء الإفتراضي.

وأوردت الوزيرة في تعليمتها: “إن ما أكنه من حرص من أجل الإمتثال إلى هذه التعليمة، يجعلني أتابع شخصيا تصريحات وتعاليق كل واحد منكم”.