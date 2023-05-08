بن رحمة أكثر لاعبي وست هام مساهمة في الأهداف

تصدر الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، قائمة أكثر لاعبي نادي وست هام الانجليزي، مساهمة في الأهداف خلال الموسم الجاري، بفضل هدفه الذي سجله أمس، في مرمى مانشستر يونايتد.

وكان لاعب الخضر، قد قاد “الهامرز” أمس الأحد، لتحقيق فوز مهم في صراع البقاء، بتسجيله الهدف الوحيد أمام المان يونايتد، برسم الجولة الـ 35 من البريميرليغ.

وبهذا وصل بن رحمة، إلى هدفه الـ 6 في “البريميرليغ” هذا الموسم. ليصبح بذلك، هداف النادي في الدوري المحلي.

كما تصدّر لاعب الخضر، قائمة أكثر لاعبي نادي “المطارق” فعالية بالمساهمة في 9 أهداف. منها 3 تمريرات حاسمة خلال 33 مشاركة في الدوري الانجليزي الممتاز.

في حين يأتي بن رحمة. في وصافة أكثر لاعبي وست هام تسديدا على المرمى. بواقع 70 تسديدة، وبفارق تسديدة واحدة فقط عن صاحب الصدارة وزميله في الانجليزي جارود بوين.

يذكر أن الدولي الجزائري، سجل في كل المنافسات 10 أهداف وصنع 10 أخرى، خلال 55 مباراة لعبها مع “الهامرز” هذا الموسم.