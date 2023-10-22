بن رحمة احتياطيا للمرة الرابعة تواليا رفقة وست هام

واصل مدرب نادي وست هام الانجليزي، ديفيد مويس، تهميش لاعبه الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، بإبعاده عن التشكيلة الأساسية للمرة الرابعة على التوالي.

وأعلنت التقني الاسكتلندي، عن تشكيلته الأساسية الخاصة بمواجهة اليوم الأحد. أمام المضيف أستون فيلا، برسم الجولة الـ 9 من “البريميرليغ”. والتي عرفت غياب بن رحمة، وتواجده احتياطيا.

ويعود آخر ظهور أساسي للاعب الخضر. مع “الهامرز” إلى يوم الـ 27 سبتمبر الماضي. في منافسة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، أمام لينكولن سيتي.

بينما يعود آخر ظهور أساسي لبن رحمة مع وست هام، في الدوري الانجليزي الممتاز، إلى الـ 16 سبتمبر أمام مانشستر سيتي لحساب الجولة الـ 5.

وخلال الموسم الجاري لعب الدولي الجزائري مع “الهامرز” 10 لقاءات جمع خلالها 527 دقيقة، قدم خلالها 3 تمريرات حاسمة دون تسجيل أي هدف.